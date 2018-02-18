AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına Kızılkaya Seçildi

AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Kızılkaya seçildi.

AK Parti Bismil İlçe 6. Olağan Kongresi, ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Mehmet Kızılkaya ile Fahri Çelebi'nin aday olduğu kongrede, kayıtlı 400 üyeden 373'ü oy kullandı.

Seçim sonucunda 219 oy alan Kızılkaya, AK Parti Bismil İlçe Başkanı oldu. Kongrede diğer aday Çelebi ise 147 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

Düğün konvoyu ile oy kullanmaya geldi

Bu arada, kongre günü düğünü olan AK Parti Bismil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Apak, oy kullanmak için düğün konvoyuyla salona geldi.

Gelini araba bırakıp damatlıkla oy kullanan Apak, kongre salonunda uzun süre alkışlandı.

Apak, oyunun kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, AK Parti'nin dava partisi olduğunu ve davasının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun her fırsatta görevimizi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek için buradayım. Ben bugün burada ikinci düğünümü yaşıyorum, sanırım en mutlu AK Parti'li benim. Çifte düğün yaşıyorum. 'Ne mutlu AK Parti'liyim.' diyene, ne mutlu 'Bu davaya hizmet ediyorum.' diyene." ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Emin Yılmaz, AK Parti Diyarbakır İl Koordinatörü Abdullah Erdem Cantimur, Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin de katıldı.