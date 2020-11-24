AK Parti Bilecik İl Başkanı belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor
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AK Parti Bilecik İl Başkanı belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor

24.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:09
AK Parti Bilecik İl Başkanı belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor

AK Parti Bilecik il başkanının belirlenmesi için temayül yoklaması yapımına başlandı.

AK Parti Bilecik il başkanının belirlenmesi için temayül yoklaması yapımına başlandı.

AK Parti Marmara Bölge Koordinatörü Ali Sevinç ile İl Koordinatörü Berk Mersinli, İl Başkanlığı binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sevinç, partideki her kademede emek harcayan herkesin verilen tüm görevlere hazır olduğunu söyledi.

Genel merkez ile görüşerek görevinden ayrılan Fikret Karabıyık'a görevi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sevinç, "Ülkemizin geleceğine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Bizim görevimiz olmadı, küselim, gidelim tarzı bir şey asla olmaz.' Görevimiz biter, yine davamızın hizmetinde çalışırız." diye konuştu.

İl Koordinatörü Berk Mersinli de Fikret Karabıyık'a teşekkür ederek, "Fikret kardeşimiz geçen hafta genel merkezimizde istişare ederek görevinden ayrıldı. Gençlik kolları başkanlığından bu yana görev alan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Görevi devralacak arkadaşımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından temayül yoklamasına başlandı.

İl başkanının, yapılan olan temayül yoklamasının ardından genel merkez tarafından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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