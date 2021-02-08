AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi
08.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:15
Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz'un konuşması BAYBURT - AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi.
Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz'un konuşması BAYBURT - AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi
Kaynak: Anadolu Ajansı