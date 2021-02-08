AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi
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AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi

08.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:15

Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz'un konuşması BAYBURT - AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz'un konuşması BAYBURT - AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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