AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı
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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman'da düzenlenen tarla günü etkinliğine katılan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, hasat yaptı.

Batman'da düzenlenen tarla günü etkinliğine katılan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, hasat yaptı.

Batman merkeze bağlı Kocalar köyünde gerçekleşen mısır hasadına katılan Özdemir, biçerdövere binerek hasat gerçekleştirdi.

Mısırda hasat rekoltesinin yüksek olduğunu aktaran Özdemir, çiftçilerin mısırın fiyatı ve rekoltesinden memnun olmalarının sevindirici olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise geçen yıl 57 bin dekarlık alanda mısır ekiminden 77 bin ton verim aldıklarını bildirdi.

Bu yıl da 57 bin dekarlık bir alanda ekim yaptıklarını anlatan Gün şöyle dedi:

"Bu sene rekolteyi yüksek bekliyoruz. Dekarda bin 500 ile bin 600 kilo arasında verim bekliyoruz. Toplamda ise 90 ile 100 bin ton arasında mısır bekliyoruz. Özellikle de çiftçilerimiz kilogramı 2 bin 200 ile 2 bin 300 arasında serbest fiyata satmaktadırlar. Mısır ekimi iyi fakat özellikle kullanılan vahşi sulama ve gübreleme olsun bunlara çok dikkat edilmesi ve elimizdeki mevcut doğal toprağımızı korumak çok önemlidir. Bunun yanında da hasattan sonra anız yakılmamasını istiyoruz. Çünkü sağlığımıza, toprağa ve canlılara zarar verir."

Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş da kuraklıktan kaynaklı üzüntülerinin yüksek rekolteli mısır hasadıyla yerini mutluluğa bıraktığını vurguladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir mısır hasadına katıldı - Haberler
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