AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Güneştekin Açıklaması

AK Parti Batman Belediye başkan adayı Murat Güneştekin, "Halkımızla birlikte belediyeyi yöneteceğiz, bu iş el birliğiyle olur." dedi.

Güneştekin, Batman Kültür ve Sanat Merkezinde partisinin gençlik kollarınca düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki tüm mazlumların yanında zalimlerin ise karşısında olduğunu söyledi.

Kuruluşundan beridir AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten Güneştekin, şöyle konuştu:

"Bugün belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Biz sadece bu coğrafya ile hemhal olan bir dava hareketi değiliz. Bütün dünya mazlumlarına ve bütün dünyaya barış, huzur, mutluluğu hakim kılacak bir davanın neferleriyiz. Allah'ın izniyle seçilirsem ak belediyeciliğin nasıl yapıldığını hep birlikte göstereceğiz. Halkımızla birlikte belediyeyi yöneteceğiz, bu iş el birliğiyle olur."

Toplantıya aralarında AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in de yer aldığı çok sayıda partili de katıldı.