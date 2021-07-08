AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı, muhtarlarla buluştu

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kozcağız beldesinde muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kozcağız beldesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kalaycı, Belediye Sosyal Tesislerindeki toplantıda, beldede büyük yatırımlara imza attıklarını, Kozcağız ve Kışla barajları, aile sağlığı merkezi, okul, sosyal tesis yatırımları ve istihdam projeleri ile Kozcağız'ın çehresinin değiştiğini söyledi.

Kendilerinin de beldedeki yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanması için çaba harcadıklarını ve amaçlarının Bartın'ın bütün bölgelerinde gelişmeyi sürdürmek olduğunu ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Yine bölgedeki köylerimizin daha yaşanabilir olması için yatırımlarımız devam ediyor. Bir taraftan İl Özel İdaresi bütçesi ile yatırımlar devam ederken, diğer yandan da KÖYDES yatırımları ile çalışmalara ivme kazandırıyoruz. Bu yıl da KÖYDES Projesi kapsamında Bartın'ımıza 153 adet proje için 23 milyon 843 bin 79 lira gibi önemli bir bütçe sağlandı. Bu ödeneklerden Kozcağız ve çevre köyleri de hak ettiği desteği alacak. Bu yatırımların kentimize kazandırılmasında Başta Valimiz Sayın Sinan Güner ve Milletvekilimiz Yılmaz Tunç olmak üzere tüm idarecilerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, büyük Türkiye hedefine hızla ilerleyeceğiz."

Kalaycı, İl Genel Meclisi Üyesi Giray Gürsoy'un da yer aldığı ziyarette muhtarların sorun ve taleplerini de dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı