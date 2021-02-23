AK Parti Balıkesir İl Teşkilatında görev dağılımı yapıldı

AK Parti Balıkesir Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçilerek güven tazeleyen İl Başkanı Ekrem Başaran, Yönetim Kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İl Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Başaran, şu ifadeleri kullandı:

"Kurmuş olduğumuz yeni İl Yönetim Kurulumuzla Kuvayımilliye şehrimiz Balıkesir için güzel projelere imza atacağız. Bunu yaparken de gönülden gönüle köprüler kurmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerine kadar her an seçim olacakmış gibi tüm Yönetim Kurulu üyelerimizden milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımızdan yönetimlerine teşkilat olarak ciddi, disiplinli ve en önemlisi gayret ve samimiyetle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Yönetim Kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

"Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Teşkilat Başkanı Mustafa Çanakçı, Tanıtım Medya Başkanı Hüseyin İlhan, Seçim İşleri Başkanı Yusuf Erarslan, AR-GE Başkanı Ahmet Acaroğulları, Mali ve İdari İşler Başkanı Seyit Alper Kaya, Sosyal Politikalar Başkanı Nurten Arslan, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Nuri Çakmak, Yerel Yönetimler Başkanı Cüneyt Ermişler, Ekonomik İşler Başkanı Sezai Doğan, Dış İlişkiler Başkanı Cüneyit Kaba, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Bekir Yurttekin, İnsan Hakları Başkanı Hakan Aka, İl Sekreteri Mehmet Fatih Beyoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak