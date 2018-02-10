AK Parti Bafra Kararını Verdi

AK Parti Genel Merkezi, Bafra İlçe Başkanlığı kararını verdi. Mevcut Bafra İlçe Başkanı seçime kadar devam edecek ve aday olmayacak.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 06 Şubat Salı günü, AK Parti 22. Dönem Kırşehir Milletvekilimiz ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Hacı Turan ile AK Parti 23. Dönem AK Parti Karabük Milletvekilimiz ve AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörümüz Cumhur Ünal ilimizi ziyaret etmiş ve ilçe başkanlarımız ile toplantı gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen istişareler sonrasında AK Parti Bafra İlçe Başkanlığı ile ilgili değerlendirmelere devam edildiği bildirilmişti. Bafra İlçe Başkanlığı ile ilgili olarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nda yapılan değerlendirme ve istişareler neticesinde AK Parti Bafra İlçe Başkanımız Tuncay Yurduseven'in kongreye kadar görevine devam etmesine, akabinde kongrede aday olmamasına karar verilmiştir. AK Parti Bafra İlçe Başkanlığı için bugün saat 19.00'da temayül yoklaması gerçekleştirilecektir" denildi. - SAMSUN