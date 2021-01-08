AK Parti Aydın İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak
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AK Parti Aydın İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak

08.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:25
AK Parti Aydın İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Genel Merkez tarafından partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde aday gösterildiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Genel Merkez tarafından partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde aday gösterildiğini söyledi.

Özmen, parti binasında yaptığı basın toplantısında, kentte yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Söz verdikleri birçok vaatlerin temelinin atıldığını aktaran Özmen, 2022'nin sonuna doğru da birçok projeyi tamamlayacaklarını ifade etti.

2021'in altın yılı olacağını anlatan Özmen, "2023 hedeflerimize emin ve kararlı adımlar ile yürüdüğümüz, salgından sonra sahada daha çok görüneceğimiz bir yıl olacak. İlçe başkanlarımız ile bu yıl yapacağımız çalışmaları planlamaya başladık, salgın sonrası bahar aylarının ve ramazan ayının hazırlıklarını yapıyoruz. Bu süreç büyük ve güçlü Türkiye'nin tahkim edildiği, lider ülke Türkiye hedefine daha da odaklanacağımız bir dönem olacaktır." dedi.

Partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nin 18 Ocak'ta yapılacağını aktaran Özmen, "Bu vesile ile 7. Olağan Kongre sürecimizde de bu emaneti taşıma görevini bize tevdi eden başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, teşkilat başkanım Erkan Kandemir'e, Ege Bölgesi Koordinatörü Murat Baybatur'a ve Aydın il koordinatörümüz İsmail Kaya'ya teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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