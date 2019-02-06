Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, gençlerle bowling turnuvasına katıldı. Başkan İsmail Erdem'in Ataşehir'de gençlerle buluşarak bowling oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem esnaf ziyareti esnasında önünü keserek bowling turnuvası sözü alan gencin davetini geri çevirmedi. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem gençlerin daveti üzerine Watergarden'da bowling turnuvasına katıldı. Başkan İsmail Erdem'in Ataşehir'de gençlerle buluşarak bowling oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Ataşehirli gençlerin İsmail Erdem'in davetlerini geri çevirmemesine sevindikleri görüldü. Erdem, turnuva sonrası gençlerle selfie çekildi.

İlk atışta 10 lobuttan 9'unu deviren Başkan İsmail Erdem, "Bir gün önce YEDPA'da esnaflar ile bir araya gelirken gençler ile orada karşılaştık. Bizi bowlinge davet ettiler. Beraber oynayabilir miyiz dediler. Biz de gençlerimizin talebini kırmadık geldik. Birlikte eğlenceli hoş bir vakit geçirmiş olduk. Öncelikli olarak gençlerimizin davetine teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlık, sıhhat için bolca spor yapmayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem'in davetlerini geri çevirmediği için çok mutlu olduklarını belirten Sevgi Ulutaş ise, "İsmail Erdem Başkana bir teklifte bulundum, kendisi gerçekten muazzam bir insanmış bizi çok sevindirdi. Onu çok seviyoruz ve destekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA