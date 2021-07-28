AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan, Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama Açıklaması
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AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan, Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan, Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Çokal, Yeniköy ve Kalemler mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladığını belirtti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiğini aktaran Çokal, "Çalışmalar devam ediyor. Karadan tüm ekiplerimiz arazözlerle ve yangın söndürme araçlarıyla müdahalesini sürdürüyor. Yangında bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda yerleşim yerimiz kısmen boşaltıldı." dedi.

Yeniköy, Kalemler ve Evrenseki mahallelerinin kısmen boşaltılacağını anlatan Çokal, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak sonrada yangını mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan, Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
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