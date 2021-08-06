AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti
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AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Asuman Erdoğan, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek burada İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, engellileri ziyaret etti. Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanlığınca alınan akülü tekerlekli sandalyeler engellilere hediye edildi.

Asuman Erdoğan, beraberindekilerle şehit itfaiye eri Reis Keçecioğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Beypazarı esnafını da ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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