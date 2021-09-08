AK Parti Anamur İlçe Teşkilatı, Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti
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AK Parti Anamur İlçe Teşkilatı, Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti

AK Parti Anamur İlçe Teşkilatı, Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

AK Parti Anamur İlçe Teşkilatı, Anamur Kaymakamlığına atanan Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

AK Parti Anamur İlçe Teşkilatı, Anamur Kaymakamlığına atanan Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Kaymakam Bozdemir'i makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini ileten Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Feyzullah Yılmaz ve yönetim kuruları üyeleri, ilçe hakkında bilgi verdi.

Bozdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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