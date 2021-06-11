AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
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AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, konuklarına eğitimde yapılan çalışma ve yürütülen projeleri anlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Eğitimin önemine vurgu yapan AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız, konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. - AĞRI

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret - Haberler
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