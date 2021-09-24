AK Parti Adıyaman eski milletvekili Metiner'in babası toprağa verildi - Haberler
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AK Parti Adıyaman eski milletvekili Metiner'in babası toprağa verildi

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
AK Parti Adıyaman eski milletvekili Metiner'in babası toprağa verildi

AK Parti Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner'in hayatını kaybeden babası Bedir Metiner (94), defnedildi.

ADIYAMAN (AA) - AK Parti Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner'in hayatını kaybeden babası Bedir Metiner (94), defnedildi.

Kahta Devlet Hastanesinde bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Bedir Metiner, bugün hayatını kaybetti.

Aynı hastanenin morguna kaldırılan Metiner'in cenazesi, Ulu Cami'de ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Mehmet Metiner, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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