AK Parti Adayı Yaşar'dan Başkan Özaltun'a Ziyaret

AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Konya'da 18 Ocak'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısında AK Parti'nin Beyşehir Belediye Başkan Adayı olarak kamuoyuna tanıtılan Üzeyir Yaşar, yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalara başladı.

Yaşar, kendisine eşlik eden AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Murat Özaltun'a, görev yaptığı süre içerisinde ilçeye yaptığı önemli hizmetlerden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, 5 yıl boyunca Beyşehir için tarihe geçecek onlarca hizmeti gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

İlçede bir nöbet değişiminin yaşanacağını belirten Özaltun, "Bizlerin daha önceki belediye başkanlarımızdan teslim aldığımız bayrağı inşallah 31 Mart'tan sonra Üzeyir Yaşar kardeşime devredeceğiz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği ve işaret ettiği bu kutlu yolculukta Üzeyir Yaşar kardeşimize başarılar diliyorum. Bizlere görev yaptığımız bu süreçte destek veren, dua eden tüm hemşehrilerimize, dostlarımıza ve aileme teşekkür ediyorum. Rabbimizden hayırlısını diledik, inşallah şehrimiz için de hayırlı olur. Tüm adaylarımıza yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Adayı Yaşar, ziyaretin ardından belediye birimlerini de gezerek çalışanlarla biraraya geldi.

Kaynak: AA