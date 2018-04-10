AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Nisan 2018'de yapılan 6. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyerek AK Parti Adana İl Başkanlığı'na seçilen Fikret Yeni'nin başkanlığındaki yeni İl Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Siyasi Hukuki İşler'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Halis Bayrak

Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ramazan Çırak

Seçim İşleri'nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Murat Ayhan Benlice

Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Gonca Saygılı

Dış İlişkiler'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mehmet Aslan

Sosyal Politikalar'dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Sevda Erdede

Yerel Yönetimler'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Gökhan Osmanoğlu

Ekonomik İşler'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Erdal Hatipoğlu

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ömer Küpeli

Mali ve İdari İşler'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hasan Dönmez

AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Şükrü Geyikçi

İnsan Hakları'ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fatma Nur Zaloğlu

Çevre Şehir ve Kültür İl Başkan Yardımcısı: Hüseyin Doğan

İl Başkan Yardımcısı ve İl Sekreteri: Murat Duman - ADANA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et