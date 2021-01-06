Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan üç isim hakkında suç duyurusu (1)

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, "Demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bekir Ömer Fansa