Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan üç isim hakkında suç duyurusu (1)
06.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:58
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve eski CHP milletvekili Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve eski CHP milletvekili Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
- İstanbul
Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, "Demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz" dedi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bekir Ömer Fansa