AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez ilçe teşkilatlarını ziyaret etti
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AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez ilçe teşkilatlarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, başlatılan yeni üye çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, başlatılan yeni üye çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ay, partisinin merkez ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunarak, 1 Eylül'de "Her ay, her sandıkta en az bir yeni üye" sloganıyla başlattığı kampanya çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Ay, yaptığı açıklamada, AK Parti ailesinin yeni üye seferberliğiyle daha da büyüyeceğini söyledi.

Adana'yı AK Parti'nin kalesi yapacaklarını ifade eden Ay, "Kampanyamızın daha ilk 7 gününde 1895 hemşehrimiz üyeliklerini yaptırdı. Kıymetli hemşehrilerimize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyor, aramıza hoş geldiniz diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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