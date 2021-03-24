AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Yavuz seçildi
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Yavuz seçildi

24.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:02
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Yavuz seçildi

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.

Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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