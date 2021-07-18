AK PARTİ 23'ÜNCÜ DÖNEM MİLLETVEKİLİ ALİ KOYUNCU, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti'nin 23'üncü Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti'nin 23'üncü Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Koyuncu'nun dünürü olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Ankara'da kanser tedavisi gören, AK Parti'nin 23'üncü Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Koyuncu'nun cenazesi, bugün Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Mahallesi'nde baba ocağına getirilerek, helallik istendi. Ali Koyuncu için düzenenen cenaze törenine dünürü olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Mustafa Esgin, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte siyaset yaptığı yöneticiler ve parti mensupları katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Koyuncu'nun cenazesi, Mustafakemalpaşa'da toprağa verildi.

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Haber Gökhan ÖZHANMUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı