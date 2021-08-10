Ak Gençlik Kazdağları'na sahip çıkıyor
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Ak Gençlik Kazdağları'na sahip çıkıyor

Ak Gençlik Kazdağları'na sahip çıkıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Edremit Gençlik Kolları Başkanlığı, 'Yangınlarla Mücadelede Etkili Yöntemler' konulu seminer gerçekleştirerek Kazdağları'na verdiği önemi gösterdi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yangınlarla Mücadelede Etkili Yöntemler' konulu seminerde yangın önlemleri ve yangınlarla mücadele konularında vatandaşlara detaylı bilgiler verildi. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, geçmiş dönem Edremit Belediye Başkanı Yunus Bozbey, Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Takyesizoğlu, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü ve Büyükşehir Belediye Encümeni Murat Tuna, bazı resmi daire müdürleri, AK Parti Edremit Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, partililer ve vatandaşların katıldığı seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Programın açış konuşmasını, AK Parti Edremit Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan yaptı. Çakan, "Değerli protokol ve kıymetli misafirler, AK Parti Edremit Gençlik Kolları Başkanlığımızın hazırladığı 'Yangınlarla Mücadelede Etkili Yöntemler' konulu seminerimize hoş geldiniz. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan orman yangınları hepimizin yüreklerini dağlıyor. Ormanlarımızın yok olmasına müsaade edemeyiz. Atalarımızdan bizlere bırakılan bu mirasa sahip çıkmak insanlık görevimizdir. Ormanlarımızın korunması, yangınlara karşı önlemler ve müdahale ile ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. Bölgemizde, dünyanın en bol oksijene sahip ikinci diyarı olan Kazdağları'nın yer alması büyük bir kazanımdır. Bu güzide varlığımızı canımız pahasına korumak zorundayız. Eğitim seminerimizin hayırlar getirmesini temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından, Kazdağı Milli Parklar Şefi Yasin Özerhan, Kazdağları'nın yangın potansiyeli ve orman varlığı ile ilgili bilgiler aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi. 'Yangınlarla Mücadelede Etkili Yöntemler' konulu semineri, Edremit İtfaiye Grup Amirliği Eğitmeni Yalçın Korkmaz ve Gönüllü İtfaiyeci Eğitmen Ecem Önder verdi. Slayt gösterim yardımıyla gerçekleşen seminerde, Kazdağları'nın önemine vurgu yapılırken, yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Programın sonunda, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, geçmiş dönem Belediye Başkanı Yunus Bozbey ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan, konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdimi yaptı.

Kaynak: Bültenler

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