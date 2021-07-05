AK Dilovası teşkilatı dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Dilovası teşkilatı dinledi

AK Dilovası teşkilatı dinledi
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen "Mahalleler Buluşuyor" programı kapsamında teşkilatı bir araya getirerek istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi tarafından düzenlenen "Mahalleler Buluşuyor" programı önceki gün Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi, İl yöneticileri Zeki Canşi ve Halil İbrahim Arslan, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Geençlik Kolları Başkan vekili Ömer Erdoğan ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları ve yönetimleri katıldı.

ESKİ GÜNLERİN ÖZLEMİNİ YAŞADIK

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, "Göreve gelmemizin ardından kısa bir süre başlayan pandemi süreci ile birlikte mahalle başkanlarımız ve yönetimleri ile biraz ayrı kaldık, teşkilatımızla o eski hep bir arada olmanın, birlik ve beraberliğimizi yaşamanın özlemini yaşadık. Bu süreç içerisinde hem hükümetimiz hem de ilçe teşkilatımız olarak her daim halkımızın yanında olmaya onların sorunlarıyla ve istekleriyle yakından ilgilenmeye hassasiyet göstermeye çalıştık.. İlk defa yaşadığımız böylesi bir salgınla birlikte hayatımızda birçok ilkleri de birlikte yaşadık. Tabi bu süreçte birçok vatandaşımız bu salgın belası yüzünden hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum.

TEŞKİLATIMIZI DİMDİK AYAKTA TUTACAĞIZ

Zorlu geçen pandemi sürecinde 1 Temmuz itibari ile normale dönmenin mutluluğu ile ilk fırsatta bir araya gelmek ve hasret gidermek için "Mahalleler Buluşuyor" programımızla birlikte o eski günlerimizi birlik ve beraberliğimizi yine göstermek isterken, mahallelerimizde yaşanan sorun ve çözüm önerilerini de değerlendirmek istedik. İnşallah bu toplantımızla birlikte hem yeniden güç toplayacak hemde sorunlarımızı bir nebze de olsun çözmüş olacağız. Bundan sonra da teşkilatımız eski yoğun günlerine dönecek, yine halkımızın arasında onların dertleri ile dertleşecek ve sorunların çözümü için hep birlikte çalışacağız. Ayrıca teşkilatımızı da yarın seçim varmış gibi dimdik ayakta tutacağız."dedi.

BAŞKAN ŞAYİR ÇALIŞMALARINI TEŞKİLATA ANLATTI

Başkan Yıldırım'ın ardından AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkan vekili Ömer Erdoğan, İl yönetim kurulu üyesi Zeki Canşi birer selamlama konuşması yaptılar. Programda son olarak Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, iki yıllık süreçte yapılan hizmetler ve pandemi sürecinde yapılanlar hakkında teşkilata bilgilendirme de bulundu.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Konuşmaların ardından mahalle başkanları ve yöneticileri tek tek söz alarak görüş ve önerileri alınarak bundan sonraki süreçte izlenecek yol hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ali Babacan Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Seray Kaya Kerem Kamışlı Burak Özçivit Çağla Altunkaya
Spor Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Dilovası teşkilatı dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 16:36:05. #1.13#

title