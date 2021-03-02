Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ajdar biyografisi!

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Ajdar hakkında yaptığı paylaşım sorası Ajdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli? Gerçek adı nedir? Ajdar hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çağlayan yaptığı paylaşımda, 'Gör Beni' adlı YouTube programına davet etmek için Ajdar'ı aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Euro istediğini söyledi. Peki, Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli? Gerçek adı nedir? Ajdar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AJDAR KİMDİR?

Ajdar Anık ya da gerçek adıyla Mehmet Anık 10 Şubat 1973 tarihinde Mardin'de doğdu. Ajdar Anık şarkıcı ve bestecidir.

İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. 2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ' Çikita Muz ' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.

2012'nin Mart ayında Gülben Ergen 'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı ' Şahdamar ' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme gelmiştir.

' Roses of AJDAR ' adında hayran grubu mevcuttur.

ŞARKILARI

01. ''Haydi de haydi dünya''

02. ''Nane Şekeri''

03. ''Çatla Patla''

04. ''Çikita Muz''

05. ''Tuğba Tuğba''

06. ''Kon Kon''

07. ''Sıfır Beden''

08. ''Gülün Aşkı''

09. ''Aşk Bu Mu?''

10. ''Aşk Olsun''

11. ''90 60 90''

12. ''Neler Neler''

13. ''Parmak Parmak''

14. ''Şahdamar''

15. ''Vermiyecem Vermiyecem''