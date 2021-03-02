Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar biyografisi

02.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:39
Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar biyografisi

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Ajdar hakkında yaptığı paylaşım sorası Ajdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli? Gerçek adı nedir? Ajdar biyografisi

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çağlayan yaptığı paylaşımda, 'Gör Beni' adlı YouTube programına davet etmek için Ajdar'ı aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Euro istediğini söyledi.

AJDAR KİMDİR?

Ajdar Anık ya da gerçek adıyla Mehmet Anık 10 Şubat 1973 tarihinde Mardin'de doğdu. Ajdar Anık şarkıcı ve bestecidir.

İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. 2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ' Çikita Muz ' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.

2012'nin Mart ayında Gülben Ergen 'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı ' Şahdamar ' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme gelmiştir.

' Roses of AJDAR ' adında hayran grubu mevcuttur.

Şarkıları

01. ''Haydi de haydi dünya''

02. ''Nane Şekeri''

03. ''Çatla Patla''

04. ''Çikita Muz''

05. ''Tuğba Tuğba''

06. ''Kon Kon''

07. ''Sıfır Beden''

08. ''Gülün Aşkı''

09. ''Aşk Bu Mu?''

10. ''Aşk Olsun''

11. ''90 60 90''

12. ''Neler Neler''

13. ''Parmak Parmak''

14. ''Şahdamar''

15. ''Vermiyecem Vermiyecem''

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren İrem Derici Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ajdar kimdir? Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:49:47. #1.14#
title