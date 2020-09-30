Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi
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Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi

30.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:20

Hakan Altun'un kendisinden 26 yaş büyük Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Altun'un menajeri ise konu hakkında açıklama yaparak aşk iddialarını yalanlayıp iki ünlü ismin iş için bir araya geldiğini söyledi.

Beyaz TV'de Arto ile programın sunan Seren Serengil, güçlü kaynağının olduğunu söyleyerek Hakan Altun ile Ajda Pekkan'ın aşk yaşadığını ileri sürdü. Kısa sürede gündem olan aşk iddiasına Hakan Altun cephesinden cevap geldi.

"HAKAN VE AJDA AŞK YAŞIYOR"

Seren Serengil, bugün ekrana gelen programda "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar" dedi.

Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi

AŞK YOK KONSER VAR

Habertürk'te yer alan habere göre: Hakan Altun'ın menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi. Çakmakçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler."

Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi

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Haber Yorumları (1)
DEDE ÖLDİ: İnsan nenesiyle yatarmı lan
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