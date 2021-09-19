Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi

Ajda Pekkan, dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.

Ajda Pekkan, dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.

We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleştirilen konserde, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel birçok sürpriz sunuldu.

??????? Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan konserde, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle 800 kişi ağırlandı.

Etkinlikte aralarında Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Kaan Müjdeci, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan, Gözde Akpınar, Müge Boz, Elçin Afacan gibi ünlü isimlerin de olduğu misafirler, müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Konserde aynı zamanda usta sanatçı için modacı Cihan Nacar kostüm tasarladı ve özel sahne tasarımı hazırlandı.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Binali Yıldırım
Magazin Ali Uğur Hande Erçel Yeliz Yeşilmen
Spor Kemal Kılıçdaroğlu Muslera Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:54:02. #1.12#