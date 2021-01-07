Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü

Sultanbeyli'de sokakta rastgele durdurdukları kişilere ajan rolü ile şaka yapmaya çalışan gençler baltayı taşa vurdu. Şaka yaptıkları kişiden kimlik isteyen gençler, şahsın sivil polis olduğunu görünce şaşkına döndü.

Sultanbeyli'de iki genç, sosyal deney amacı ile kamera şakası yapmak için hazırlık yaptı. Kendilerini "gizli ajan" olarak lanse etmeye çalışan gençler, insanları trolleyerek suçlu olarak göstermeye çalışacaktı. Gençler, cadde üzerinde bekleyen bir şahsın yanına geldi. Ekipten biri telefonla konuşma numarası ile yanına geldikleri adamın eşkâlini tarif etti.

"SNIPER BEKLİYOR"

Şahıs, "Sniper da bekliyor. Benim konuşmaya çalışıyor" gibi sözler sarf etti. Bunun üzerine yanına gelen kişilerden şüphelenen şahıs, "Hayırdır?" diye sordu. Telefonla konuşan genç, şahsa ismini sorarak, telefondaki sözde kişiye bildirdi ve "Şahsa biz olayı açıklayacağız. Kızınızın adını da söyleyeceğiz." dedi. Bunun üzerine iyice meraklanan şahıs, "Hayırdır ne kızı, neyin peşindesiniz?" diye sordu.

"BUNDAN SİZE NE?"

Genç adam şahsa, "Özge adında bir kız tanıyor musunuz?" diye sorunca şahıs, "Tanıyorum ya da tanımıyorum, bundan size ne? Farz edelim tanıyorum!" diye cevap verdi.

ŞAKA YAPTIKLARI ŞAHIS, POLİS ÇIKTI

Bunun üzerine genç, "Bizimle beraber gelir misin?" deyince şahıs cüzdanını çıkararak polis kimliğini gösterip "Ben sizi alayım isterseniz, buyurun misafir edelim" dedi. Polis kimliğini gören gençler şaşkına dönerek, "Abi biz kamera şakası çekiyoruz." diyerek kamerayı gösterdiler. Polis, gençlere, "Oğlum siz her geleni çeviriyor musunuz?" dedi. Polis daha sonra gençlere nasihat ederek, kimlik kontrolü yaptı.