Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde VALORANT'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte. Bundan dolayı bu tür serilerimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise şu anda BBL Esports formasını terleten Hüseyin "aimDLL" Kabişteke.

aimDLL VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiSarı (Yeşil Körlüğü)FARE?Hassasiyet: Hedefleme0,52Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpanı0,913DPI400Windows Hassasiyeti6MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutAçıkMini Harita Boyutu1,1Mini Harita Yakınlaştırma0,9Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiYeşilAna ÇizgiKapalıAna Çizgi Saydamlığı0Ana Çizgi Kalınlığı1Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı0Merkez Nokta Kalınlığı1Atış Hatasında Nişangahı SoldurAçıkİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterAçıkİç Çizgi Saydamlığı1İç Çizgi Uzunluğu4İç Çizgi Kalınlığı2İç Çizgi Uzaklığı3Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterKapalıDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1920×1080 4: 3 (240 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiYüksekDoku KalitesiDüşükAyrıntı KalitesiDüşükArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaMSAA 2xEşyönsüz Filtreleme2xNetliği ArttırKapalıDeneysel KeskinleştirmeKapalı BloomKapalı BozulmaKapalı Birinci Şahıs GölgelerKapalı

aimDLL'in Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseZOWIE S2 DIVINA by BenqKlavyeRazer Blackwidow EliteKulaklıkLogitech G Pro XMousepad-MonitörASUS TUF GAMING 24.5″ VG259QM 280Hz

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