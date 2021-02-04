Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)
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Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

04.02.2021 19:18 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:22
Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

KAYIP TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan 23 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in cansız bedeni yazlık evlerinin 2 kilometre uzağında zeytinbahçesinde bulundu.

KAYIP TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan 23 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in cansız bedeni yazlık evlerinin 2 kilometre uzağında zeytinbahçesinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırması sonunda, Tıp Fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek'in cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.Kaan Şimşek'in cansız bedeninin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

ÇANAKKALE,


Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)
Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)
Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)
Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)
Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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