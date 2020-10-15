Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı
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Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı

15.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:36

Hindistan'da ailesi tarafından öldüğü sanılan 74 yaşındaki adam, derin dondurucuya koyuldu. 20 saat sonra ölmediği anlaşılan yaşlı adam, ailenin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tarafından derin dondurucudan çıkarılıp hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'da Kandhampatti köyünde yaşayan 74 yaşındaki ağır hasta ve yatalak Balasubramanian Kumar, geçen pazartesi günü hareket etmeyince ailesi öldüğünü düşünüp cenaze törenine kadar tutulmak üzere derin dondurucuya koydu.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ailenin ödünç olarak aldığı derin dondurucuyu almaya gelen şirket çalışanı, adamın ölmediğini fark etti. Bunun üzerine çalışan aile fertlerine haber verdi. Aile fertleri de adamın ölmediğini ve hareket ettiğini fark etti ve polise haber verdi. 20 saat sonra ölmediği anlaşılan adam derin dondurucudan çıkarılıp hastanede tedavi altına alındı.

Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı

AİLE ÜYELERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Olay ile ilgili The Independent gazetesine açıklama yapan polis amiri Rajasekaran of the Sooramangalam, derin dondurucu şirketinin çalışanın kendilerine haber verdiğini, olayda ailenin bir kastı olmamasına rağmen, yaşlı adamı hastaneye götürüp resmi olarak ölümünü kayıtlara geçirmek yerine derin dondurucuya koyduklarını, bunun suç teşkil ettiğini ve aile üyeleri hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı

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Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: Bu adam buz dolabında olgunlaşmış Nirvanaya ulaşmıştır. Bence kutsal saydıkları bir ineğin yanına yollamaları gerekir. Önce ganji nehri dedikleri kutsal nehirlerinde yıkamaları gerekmektedir.ingilizler mağaraya yarı çıplak köylü değiştiler
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ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞLAR: Öldürmeye çalışmışlar. Allah yaşlılıkta güçsüz düşüp böyle köpeklerin eline bırakmasın Amin
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