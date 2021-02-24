Genç memur, ailesini görmek için geldiği memleketinde feci kazada can verdi
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Genç memur, ailesini görmek için geldiği memleketinde feci kazada can verdi

24.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:04
Genç memur, ailesini görmek için geldiği memleketinde feci kazada can verdi

Gaziantep'te memur olarak görev yaptığı kurumdan izne ayrılarak Sakarya'da yaşayan ailesinin yanına tatile gelen 25 yaşındaki Rabia Kılınç, feci kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, Adapazarı-Sapanca Yolu'nun Arifiye mevkiinde meydana geldi. Rabia Kılınç, yol kenarına yanaşan otomobile binmek isterken arkadan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Genç memur, ailesini görmek için izine geldiği memleketinde feci kazada can verdi

TATİL YAPMAK İÇİN GELMİŞ

Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Kılınç'ın Gaziantep Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne veri kontrol memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç memurun, kazadan önce yıllık izne ayrılarak ailesini görmek ve tatil yapmak için Sakarya'ya geldiği ortaya çıktı.

Öte yandan Kılınç'ın hayatını kaybettiği kaza hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
KAYSERİLİ: Yalan dünya işte
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AA: AİLESİNE ÇOK SABIRLAR DİLERİM, GENÇ ÖLÜM ÇOK ZOR, MEKANI CENNET OLSUN. . . . . . . . .
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D: KEŞKE KİMSE AYLESİNDEN AYRILMASA. TORPİLLİ TAYİNLER OLMASA VE 4 YILINI DOLDURAN MEMUR BİR KEREYE MAHSUS İSTEDİĞİ YERE ATANABİLSE GURBETLİK ASRET BİTMİYOR. BÖLÜNDÜK PARÇALANDIK. KAFAYI YEDİK. NE ÇAREKİ NE GİDEBİLİYOR NE DE KALABİLİYORUZ.
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