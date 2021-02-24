Genç memur, ailesini görmek için geldiği memleketinde feci kazada can verdi

Gaziantep'te memur olarak görev yaptığı kurumdan izne ayrılarak Sakarya'da yaşayan ailesinin yanına tatile gelen 25 yaşındaki Rabia Kılınç, feci kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, Adapazarı-Sapanca Yolu'nun Arifiye mevkiinde meydana geldi. Rabia Kılınç, yol kenarına yanaşan otomobile binmek isterken arkadan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) 3 gün sonra hayatını kaybetti.

TATİL YAPMAK İÇİN GELMİŞ

Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Kılınç'ın Gaziantep Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne veri kontrol memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç memurun, kazadan önce yıllık izne ayrılarak ailesini görmek ve tatil yapmak için Sakarya'ya geldiği ortaya çıktı.

Öte yandan Kılınç'ın hayatını kaybettiği kaza hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı