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Ailesine kızdı tüfekle kendisini rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ailesine kızdı tüfekle kendisini rehin aldı

Eskişehir'de ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girerek, kendisini rehin alan vatandaş polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girerek, kendisini rehin alan vatandaş polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Hilaller Sokak üzerinde bir binanın 1'inci katında oturan Burak D.,(35) ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdi. Bunalım sonrasında av tüfeği ile kendisini rehin alan Burak D., yakınlarına kendini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri kısa sürede belirtilen adrese gitti. Ekiplerin ikna çabalarının uzaması üzerine her ihtimali değerlendiren emniyet müdürleri olay yerine Polis Özel Harekat ekiplerini getirdi. Eşiyle boşanma davasının bulunduğu öğrenilen ve ailesiylede sorun yaşayan Burak D., yaklaşık 2 saatin sonunda ikna edildi. Önce elindeki tüfeği polis ekiplerine teslim eden şüpheli, ardından kıyafetlerini giyerek teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Burak D.'in 25 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Ailesine kızdı tüfekle kendisini rehin aldı

Ailesine kızdı tüfekle kendisini rehin aldı

Ailesine kızdı tüfekle kendisini rehin aldı

Ailesine kızdı tüfekle kendisini rehin aldı

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