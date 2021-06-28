Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını söyleyen doktora Müge Anlı'dan tepki: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?

Antalya'da 3 gün önce halasının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan 24 yaşındaki doktor Duygu Eda Altıngeyik'in ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Bir süre sonra programa bağlanan Altıngeyik, kuzeniyle kavga ettiğini ve bu kavgada ailesinin arkasında durmadığını söyledi. Gurur yaptığı için çıkıp gittiğini söyleyen genç kadına Müge Anlı ise "Kızım böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Kaç yaşındasın?" diyerek tepki gösterdi.