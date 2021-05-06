Ailenin Yeni Üyesi Reşat müslüman mı? Reshad Strik kimdir?, kaç yaşında? Reshad Strik aslen nereli, Türk mü, Müslüman mı?
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Ailenin Yeni Üyesi Reşat müslüman mı? Reshad Strik kimdir?, kaç yaşında? Reshad Strik aslen nereli, Türk mü, Müslüman mı?

Ailenin Yeni Üyesi Reşat müslüman mı? Reshad Strik kimdir?, kaç yaşında? Reshad Strik aslen nereli, Türk mü, Müslüman mı?
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Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan Reshad Strik, Ailenin Yeni Üyesi programında yaptığı sunuculukla tüm Türkiye'ye kendini sevdirmiştir. Peki, Ailenin Yeni Üyesi Reşat kimdir? Reshad Strik kimdir?, kaç yaşında? Reshad Strik aslen nereli, Türk mü, Müslüman mı?

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın en ücra köşelerine giden, yeni yerler keşfederken evlere misafir olan Reshad Strik, çoğu zaman sağlık durumundan kötü, pis ve tehlikeli işlerde çalışan insanların hayatlarını konu alan Ailenin Yeni Üyesi programını sunmaktadır. Türkiye'nin farklı ilçe ve köylerinde evlere misafir olan Reşat, hem izleyiciler hem de vatandaşlar tarafından sevilmektedir. Peki, Ailenin Yeni Üyesi Reşat kimdir? Reshad Strik kimdir?, kaç yaşında? Reshad Strik aslen nereli, Türk mü, Müslüman mı?

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981 yılında Avustralya'nın Canberra kentinde doğan Boşnak kökenli Avustralyalı aktördür.

Yeni Güney Galler'in Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, gençken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sant Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra Blue Heelers adında bir televizyon şovuna konuk oldu.HeadLand dizisinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu. Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için zaman harcadı. Reshad, ayrıca Bosna-Hersek'teki iki uzun metrajlı filmi, "İnkılaplar" ı ve Boşnak filmi Ja sam iz Krajine, zemlje kestena'yi 2013'te piyasaya sürdü.

Reshad Strik, ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

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