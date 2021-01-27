Ailenin kayıp 'Norveç orman kedisi', çatı katında bulundu

BATMAN'da, Yavuz ailesinin 2 gündür kayıp olarak aradığı 'Norveç orman kedisi', oturdukları 9 katlı binanın çatı katında, komşuları tarafından bulundu. Aile, evlerinin bir parçası olan kediyi bulan komşularına, teşekkür için hediye verecek.

Batman merkeze bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Maliye Lojmanları'nda oturan Yavuz ailesinin, çok sevdikleri ve ailenin bir parçası olarak gördükleri 'Norveç orman kedisi' 2 gün önce kayboldu. Kediyi her yerde arayan aile, çareyi afiş bastırıp, direklere astırmakta buldu. Antalya'da bir yakınlarından sahiplendikleri ve 'Aslan' adını verdikleri kedi için ödül de vereceklerini duyuran aileye müjdeli haber, oturdukları binadaki komşularından geldi. Kullanılmayan eşyaların bırakıldığı çatı katındaki depoda kedi sesi duyan komşuları, Yavuz ailesine haber verdi. Aile, çatı katında yaptıkları aramada kedileri 'Aslan'ı buldu. Aile, kedilerini bulan komşularına teşekkür için, hediye alacak.

'ÇATI KATINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİK'

14 yaşındaki Merve Yavuz, kedilerinin çatı katında olabileceğini hiç düşünmediklerini belirterek, "Asil bir kedi olan Norveç orman kedisine gözümüz gibi bakıyorduk. Evden hiç çıkmıyordu. Kapının açık olduğu bir an gözümüzün önünden kaybolan kediyi bulmak için sokak sokak gezdik. Broşür de bastırmıştık. Komşumuz bize müjdeli haber verdi. O'na da sürpriz hediye vereceğiz. Çok tüylü olan bu asil kedi, evimizin bir parçasıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan