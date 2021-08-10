Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Hadımköy'de dün gece kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş saatler sonra bir parkta bulundu. Üç kız, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edildi. Yaşları 15 ile 11 arasında değişen küçük kızların Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları ortaya çıktı.

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı.

ÖZEL EKİP PARKTA BULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen kızlar, burada ailelerine teslim edildi.

Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış

"YAŞADIKLARIMI HATIRLAMIYORUM"

Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi. Nazar Memiş'in dedesi Erdal Bacak da, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum. Çok sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuşlar. Bekleyiş 1 gün sürdü ama 1 yıldan fazla ömrüm gitti. Ben Nazar Memiş'in dedesiyim Bartın'dan geliyorum. Kaybolduğunu duyunca Bartın'dan geldim buraya" diye konuştu.

Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış

KORE'YE GİTME HAYALİYLE EVDEN ÇIKTILAR

Öte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış
Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Tuğba Özay Seda Sayan Cem Yılmaz
Spor Merve Çoban Metin Oktay Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 00:41:58. #1.14#

title