Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız filmi ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları...

Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan yapımlardan olan Ailecek Şaşkınız filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ailecek Şaşkınız konusu, özeti ve Ailecek Şaşkınız oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ailecek Şaşkınız filminin detayları…

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU

Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir.İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Selçuk Aydemir

AİLECEK ŞAŞKINIZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2018 yılında tamamlanan Ailecek Şaşkınız adlı film, Bursa'da çekildi.

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