Son dakika haber | Bakan Yanık Osmaniye'de şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Sipi Dağı civarında sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenaze törenine katılmak üzere memleketi Osmaniye'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Yanık, ziyaretlerine ilk olarak Kahramanmaraş'ta görev yaparken geçen yıl 3 Aralık'ta, oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe açılan ateş sırasında şehit olan polis memuru Barış Göl'ün ailesini ziyaret ederek başladı. Şehidin babası Osman ve annesi Medine ile görüşen Bakan Yanık, daha sonra aileye Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehit polis memuru Barış Göl'ün fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Şehit ailesi ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sırasıyla Osmaniye Valiliği, Osmaniye Belediyesi ve AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Derya Yanık'a ziyaretlerinde AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuş oğlu ve İsmail Kaya eşlik etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı