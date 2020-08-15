Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi konusu nedir? Aile Şerefi kaç yılında çekildi?
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Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi konusu nedir? Aile Şerefi kaç yılında çekildi?

Sevilen yeşilçam filmleri arasında yer alan Aile Şerefi, oyuncuları ve konusu ile uzun yıllar hafızalarda kalmayı başarmıştır. Peki, Aile Şerefi konusu nedir?

Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi konusu nedir? Aile Şerefi kaç yılında çekildi?
15.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:44

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularının bir araya geldiği Aile Şerefi filminin hangi yılda çekildiği merak ediliyor. Fakir ama gururlu bir adamın ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışması duygu dolu sahnelere sebep oluyor. Peki Aile Şerefi filminde kimler oynuyor?

AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beş çocuklu ailenin yaşamını anlatan filmdeYeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Selim Tıp Fakültesi'nde öğrenci, Hasan bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat'a araba çarpınca bütün aile perişan olur.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aile Şerefi kadrosunda birçok emektar oyuncuyu barındıran bir Yeşilçam filmi. 1976 yılında çekilmiştir.

Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi konusu nedir? Aile Şerefi kaç yılında çekildi?

AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI

Münir Özkul Rıza

Adile Naşit Emine

Itır Esen Zeynep

Şevket Altuğ Zihni

Mahmut Hekimoğlu Selim

Mahmut Cevher Hasan

Ayşen Gruda Ayşe

Eriş Akman Oktay

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