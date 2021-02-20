Aile katliamındaki sır perdesi aralanıyor! Polis, eve girip çıkan tefecilerin peşine düştü

Eskişehir'de Emel-İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden doğan 19 yaşındaki oğlu da dahil 10 kişi gözaltına alındı. Çiftin komşuları ise cep telefonu dükkanı işleten İlkay Tokkal'ın işyerine ve evine tefecilerin gelip gittiğini öne sürdü. Polis söz konusu tefecilerin peşine düştü.

Eskişehir'de 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un (4) evlerinde bıçaklanarak katledildiği olayla ilgili gözaltında bulunan, İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D. için ek gözaltı süresi alındı. Şüphelilerin sorguları devam ederken, aralarında Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B., İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y.'nin de bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.

KAPIDA ZORLAMA YOK

Polis evde yaptığı incelemede, İlkay Tokkal'ın eşi ve oğluyla birlikte işyerini kapatıp eve geldiğini, dışarıdan sipariş verip yemek yediklerini ve kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi. Katil ya da katillerin tanıdık olduğu ihtimali üzerinde duran polis, cinayetin işlendiği, kentin en ünlü ve en kalabalık caddesi olan Hamamyolu Caddesi'ndeki tüm güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye başladı.

KAMERALAR İZLENDİ

Apartman girişindeki güvenlik kameralarında ise olayın olduğu saatlerde, şapkalı, eldivenli ve maskeli bir kişinin, elinde poşetle apartmandan çıktığı ve taksiyle şehir dışındaki bir mahalleye gittiğini belirledi. Polisin bilgilerine başvurduğu, apartmanda oturan komşuların ise vahşetin yaşandığı saatlerde, herhangi bir ses duymadıklarını söyledikleri öğrenildi.

TEFECİ İDDİASI ARAŞTIRILACAK

Sabah'ın haberine göre cep telefonu dükkanı işleten İlkay Tokkal'ın esnaf komşularıyla da görüşen özel ekip, ilginç detaylara ulaştı. İlkay Tokkal'ın dükkanına zaman zaman tefecilerin gelip gittiğini öne süren esnaf komşuları, bu tefecilerden aralarında "Cenk" ardıyla bilinen bir tefecinin de olduğu bazılarının, birkaç kez Tokkal'ın evine de gittiğini iddia etti.

Esnaf komşular ayrıca, vahşetten önce Tokkal ailesinin evine 2-3 kişinin gittiğini de öne sürdü. Bu bilgiler üzerine, İlkay Tokkal'ın tefecilere borcu olup olmadığını, varsa kimlere borcu olduğunu araştırmaya başlayan özel ekip, katliamın hırsızlık için yapılmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.