Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı - Haberler
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Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

BURSA'da ailesine şiddet uyguladığı öne sürülen, ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine bıçak çekip saldırmaya kalkışan H.K. (44) bacağından vurularak yakalandı.

BURSA'da ailesine şiddet uyguladığı öne sürülen, ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine bıçak çekip saldırmaya kalkışan H.K. (44) bacağından vurularak yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. H.K.'nin ailesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini kapıda gören ekipler, mutfaktan aldığı bıçakla ekiplere saldırmaya çalıştı. Polisin tüm çabalarına karşın bıçağı bırakmayan H.K. bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan H.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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