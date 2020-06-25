Aile Hükümeti Filmi Aile Hükümeti filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aile Hükümeti filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Onun en büyük korkusu, akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilmesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.

Yönetmen: Burak Demirdelen

Senaryo: Seçil Çömlekçi

Oyuncular: Alper Saldıran, Aslıhan Malbora, Metin Yıldız, Lale Başar, Gülhan Tekin, Deniz Özerman, Kıvanç Baran Arslan, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Gürsu Gür, Ali Rıza Tanyeli, Mehmet Yıldırım

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Aile Hükümeti

Yapımcı Firma: RNK Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 28.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com