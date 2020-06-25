Aile Hükümeti Filmi
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Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Onun en büyük korkusu, akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilmesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.
Yönetmen: Burak Demirdelen
Senaryo: Seçil Çömlekçi
Oyuncular: Alper Saldıran, Aslıhan Malbora, Metin Yıldız, Lale Başar, Gülhan Tekin, Deniz Özerman, Kıvanç Baran Arslan, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Gürsu Gür, Ali Rıza Tanyeli, Mehmet Yıldırım
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Aile Hükümeti
Yapımcı Firma: RNK Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com