Aile hekimlerinden "salgın sürecinde aşılamaya ara verilmemesi" uyarısı İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu, Kovid-19 salgını sürecinde çocukluk çağı aşılarına ara verilmeden devam edilmesi uyarısında bulundu.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu, Kovid-19 salgını sürecinde çocukluk çağı aşılarına ara verilmeden devam edilmesi uyarısında bulundu.

İSTAHED Aşı Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Melisa Menemencioğlu, Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını ancak hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunduğunu aktardı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğe ve ilköğretim çağındaki 2,5 milyon çocuğa aşı uygulandığını belirten Menemencioğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda tüm dünyadaki toplumlar arasında dini, politik veya coğrafi sebeplerle bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme eğilimi, aşı yaptırmaya ilişkin tereddütler artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle küresel görülme sıklığının artması, göçler, savaşlar gibi nedenlerle aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Kovid-19 döneminde aşıyla önlenebilen hastalıkların görülme olasılığının artma riski nedeniyle özellikle çocukluk çağı aşılarına ara vermeden mutlaka devam edilmelidir. Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık uygulamalarını gerektirir."

Aşı bağışı kampanyası

Menemencioğlu, aşıyla önlenebilen hastalıklar sebebiyle her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ve aşı karşıtlığı nedeniyle dünyanın birçok yerinde yok olmak üzere olan bazı çocuk hastalıklarının salgınlara ve binlerce insanın ölümüne yol açtığını anlattı.

Melisa Menemencioğlu, İSTAHED Aşı Çalışma Grubu'nun başlattığı kampanyaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aşı sağlıktır, bilinciyle öncelikle kendinizin ve 'bebeklerinizin-çocuklarınızın' sağlığını güvence altına alın, aile sağlığı merkezinize uğrayın. Sonra sizi koruyan bu aşıya ulaşamayan tüm dünya çocukları için UNICEF'e aşı bağışlayın. Başkasının çocuğuna yapılan aşı sadece o çocuğu değil sizin çocuğunuzu da korur, bunu unutmayın. İSTAHED olarak bizler, bütün aşılarımızı aile sağlığı merkezlerimizde olduk ve aşıya ulaşamayan çocuklarımız için 2 bin 310 doz kızamık aşısını şimdiden UNICEF'e bağışladık. İSTAHED aracılığıyla UNICEF'e http://www.asinedir.com/unicef-asi-ba

Kaynak: AA