Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü
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Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki aile destek merkezi binasının giriş bölümünün çatısı kar nedeniyle çöktü.

18.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:00
Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü

'nin ilçesindeki aile destek merkezi binasının giriş bölümünün çatısı kar nedeniyle çöktü.


İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 'nde bulunan kaymakamlığa ait aile destek merkezi binasının giriş bölümü, kentte etkili olan yoğun kar yağışından sonra çöktü. Sabah merkeze gelen çalışanlar tarafından durum fark edilerek, belediye ekiplerine verildi. Belediye ekipleri tarafından çöken giriş bölümündeki saç ve demir parçaları kaldırdı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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