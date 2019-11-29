Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Çorum'da kooperatif açılışına katıldı

29.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çorum'da kadın girişimciler tarafından kurulan "Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin açılış törenine katıldı.

Çorum'daki programlarının ardından Sungurlu ilçesine geçen Selçuk, ilçedeki 7 kadın girişimci tarafından kurulan "Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin Yenihayat Mahallesi'ndeki üretim merkezini ziyaret etti.

Selçuk, burada kooperatifin yeni üretim merkezinin açılışını yaptı. Törende, dua edilmesinin ardından Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakam Mithat Gözen, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve bazı yöneticilerle açılış kurdelesini kesen Selçuk, daha sonra kooperatif başkanı Havva Özata ile üretim tesisini gezdi.

Özata'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Selçuk, mantı, erişte ve tarhana üretimi yapan kadınlarla sohbet etti. Kadınlar tarafından Selçuk'a ikramda bulunuldu.

Selçuk, açılış töreninin ardından 8 Nisan 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın Akçakent Mahallesi'nde yaşayan annesi Mine ve babası Hasan Karaman'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Selçuk, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Kaynak: AA