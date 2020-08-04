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AİLE BOYU GÜREŞÇİLER

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eski güreşçi Bayram Yılmaz(70), 8 torununu güreşçi yaptı.

04.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:15

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eski güreşçi Bayram Yılmaz(70), 8 torununu güreşçi yaptı. 3 torunu milli olan Yılmaz, ayrıca ilçede birçok genci güreş sporuna kazandırdı.

Ereğli ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuğu, 19 torunu olanBayram Yılmaz, çocukluğunda başladığı güreş sporunda başarılar elde etti. Uzun yıllar yağlı güreş de yapan Bayram Yılmaz, 8 torununu güreşçi yaptı. Bayram Yılmaz, aynı zamanda mahalledeki gençleri de güreş sporuyla tanıştırarak bugüne kadar milli sporcular yetiştirdi. Bayram Yılmaz'ın 3 torunu milli olurken, torunu Merve Yılmaz yıldızlar kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Bayram Yılmaz, torunlarıyla birlikte pandemi dolayısıyla ara verilen yarışmalara hazır olmak için evlerinin bahçelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Bayram Yılmaz, güreşin Türk geleneklerinde önemli yeri olduğunu ve yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi. Torunlarını Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırladığını anlatan Bayram Yılmaz, "Ben çocuklara hiçbir zaman antrenmana gidin demem. Benim evde 20 kişiyiz biz kalabalık bir aileyiz ama çocuklar antrenman saatini, hangi gün nereye güreşe gideceğini bilir. Bizde bu bir gelenek haline geldi. Güreşi çok seviyoruz. Dünya şampiyonasına katıldık. Kız torunum dünya 3'üncüsü oldu." dedi.

HEM GÜREŞÇİ HEM MADENCİ

Bayram Yılmaz'ın aynı zamanda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) maden işçisi olarak çalışan torunu Resul Yılmaz(23) da 14 yaşında başladığı güreş ile 2014 Antalya Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Deste Küçük 2'ncisi, 2017-2018-2019 Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonaları'nda 2'incilik elde ettiğini söyledi. Milli sporcu olarak güreş sporuna hizmet ettiğini belirten Resul Yılmaz, şöyle dedi:

"Maden işçisi olarak çalışıyorum aynı zamanda antrenmanlarımı yapıyorum. İnşallah hayatımıza güzel bir şekilde devam edeceğiz. Kardeşlerim var, arkadaşlarım var onlara destek olurum inşallah. Ben dedemle beraber güreşlere gidiyordum. Ben başladım güreşe sonradan küçük kardeşlerim başladı, onlar da devam ediyor. Şimdi yeğenlerimize geçti bu gelenek. İnşallah bizde bu saltanat gibi gidecek. Dededen oğula devam edeceğiz inşallah."

Sefa Yılmaz(20) da dedesinin yönlendirmesiyle başladığı güreşte Türkiye'de katıldığı çeşitli yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti.

AİLE BOYU GÜREŞÇİLER

Kaynak: DHA

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