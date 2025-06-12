Aile Bakanlığı personel alımı! Aile bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

Aile Bakanlığı personel alımı! Aile bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
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Aile Bakanlığı personel alımı ile ilgili gelişmeler, iş arayan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı itibarıyla yapılması planlanan alımlar kapsamında, Aile Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur? sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Aile Bakanlığı personel alımı sürecinde hem sözleşmeli personel hem de işçi kadrosunda görevlendirme yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur? sorusu da kamuoyunda yoğun biçimde araştırılıyor. Peki, Aile bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 360 sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı. Başvurular, 10 Haziran 2025 tarihinde açıldı ve 16 Haziran 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

Aile Bakanlığı personel alımı! Aile bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi ( www.iskur.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru süresinin uzatılmayacağı belirtilirken, adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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