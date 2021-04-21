Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak
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Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak

Haberler.com - Haberler | Politika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık atandı. Yanık'ın geçmiş dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yapmış olduğu bir paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Kabine'de bazı değişiklikler yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye ayrıldı. Aile Bakanlığına Derya Yanık getirilirken, Çalışma Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı. Bir değişiklik de Ticaret Bakanlığı'nda yapıldı, Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş getirildi.

İKİ BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Yapılan atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.

BAHÇELİ İÇİN SERT İFADE

Bu gelişmeler sonrası gözler yeni isimlere çevrilmişken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yeni Bakan Yanık'ın 2015 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı bir Twitter paylaşımında Bahçeli'ye "çapsız" demesi dikkat çekti. Bir kullanıcının yorumu üzerine cevap metni yazan Derya Yanık, "Bahçeli çapsızdır ama hain değildir. FETÖ meselesi de uzun bence. İlk tepki gösterendi; sonra kendince hükümete ders veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak

"YAZIKLAR OLSUN"

Yanık, 10 Ekim 2015'deki gar katliamından sonra yaptığı Twitter paylaşımlarında ise Bahçeli'yi etiketleyerek şunları yazmıştı: "Size de yazıklar olsun! Ruhunuz tümüyle iğdiş edilmiş artık anladık! Gerçekten yazıklar olsun! Türkiye'nin yönetilemez hale gelmesini iştahla bekliyorsunuz anladık! Şu halde milliyetçilikten falan bahsetmeyin artık!"

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etti.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak
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