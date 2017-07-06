Aile Arasındaki Silahlı Kavgada Müdahaleye Gelen Komşular Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan kavgada olayları yatıştırmaya gelen komşu ve oğlu yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAYA GELMİŞTİ, MERMİ ONA VE OĞLUNA İSABET ETTİ

Böğürtlen mahallesinde aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı duyan komşuları, aile fertlerini ayırmak için olayın yaşandığı eve akın etti. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, ailenin komşusu olan Fadile T. ile 5 yaşındaki oğlu Emir T'ye isabet etti.

ANNE-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan Fadile T. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilirken, oğlu Emir T. Diyarbakır'a kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YARALI YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye akın etti. Yaralıların bazı yakınları hastane bahçesi ve acil servis girişinde baygınlık geçirdi.

MAHALLEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahalle sakinlerinin durumu bildirdiği jandarma ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sürerken, kavga sırasında silahı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.